Общество

Новые сведения о здоровье Папы Римского: когда он покинет больницу

Франциск проходит реабилитацию в клинике Джемелли в Риме

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Папа Франциск продолжает лечение и реабилитацию в клинике Джемелли в Риме после операции на кишечнике, чтобы иметь возможность как можно скорее вернуться в Ватикан, сообщила во вторник пресс-служба Святого Престола.

По неофициальной информации, он может выписаться из больницы в среду или четверг, пишет УРА-Информ.

«Святой Отец продолжает плановое лечение и реабилитацию, что позволит ему вернуться в Ватикан в кратчайшие сроки», — написали в пресс-службе директор Маттео Бруни.

Он также добавил, «Папа среди многих больных людей, которых он встретил в эти дни, его мысли особенно направлены на тех, кто не может вернуться домой, чтобы они могли прожить это время как возможность, тоже в боли, открыться с нежностью. Их брат или сестра заболели в соседних кроватях, с которыми он разделяет аналогичный опыт человеческой хрупкости».

В понедельник Ватикан объяснил, что Франциск останется в больнице еще несколько дней после операции, которую ему сделали 4 июля.

Ранее мы сообщали, что Папа Римский назвал фанатов соцсетей мертвыми внутри.

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