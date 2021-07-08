Украина планирует вернуться к арктическим исследованиям

Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде

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Британский ледокол будет использоваться в проведении экспедиций на арктическую станцию «Академик Вернадский». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Средства на покупку британского ледокола выделил украинский Кабмин.

«Это решение является чрезвычайно важным. Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем. К сожалению, последние два десятилетия наши возможности были ограничены отсутствием в Украине научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса», — заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Ранее сообщалось, что плохие новости пришли из Японии. Премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил чрезвычайное положение в Токио на время Олимпиады.