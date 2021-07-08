«Не только для голосования на выборах в Госдуму РФ»: названа главная цель паспортизации в ОРДЛО

Раздача паспортов в ОРДЛО имеет более глобальные цели

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РФ активизировала выдачу российских паспортов на территориях оккупированного украинского Донбасса не только для голосования людей, проживающих в ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает УРА-Информ.

«Понимая, что организовать вывоз такого количества человек в ту же Ростовскую область, чтобы они проголосовали на территории РФ, практически нереально, придумывают различные способы, чтобы можно было каким-то образом, хотя бы виртуально, привлечь эти голоса», — отметил он.

Раздача паспортов России в ОРДЛО, как он считает, имеет более глобальные цели. Они могут быть опасны для Украины.

«Наличие сотен тысячи граждан которые имеют, как минимум, два паспорта, в том числе российский, РФ может в любой момент использовать как повод для открытого военного вмешательства — аргументируя это тем, что обязана защищать своих граждан в любой точке земного шара. Что до собственно голосования жителей оккупированного Донбасса, в том числе электронного, всем понятно, что это не имеет ничего общего с реальным волеизъявлением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что после деоккупации отдельных районов оккупированной Донецкой и Луганской областей жители смогут сдать паспорта Российской Федерации.