«Заминировано все — все мосты, все эстакады»: НВФ заминировали весь Донецк в ожидании «атаки ВСУ»

Гиркин готовился к обороне Донецка

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Оккупированный украинский Донецк был заминирован сразу после захвата его подразделениями боевиков промышленной взрывчаткой в крупных масштабах. Об этом заявил бывший «премьер ДНР», лидер Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает УРА-Информ.

«Командир ДНР» Игорь Гиркин на то время готовился к обороне Донецка и требовал поставок взрывчатки. Она была изъята на местных предприятиях, которые поставляли вещество на шахты.

«У нас в распоряжении была сугубо промышленная взрывчатка. Мы взяли предприятие, которое изготавливает взрывчатку, конфисковали запасы этой взрывчатки и заминировали Донецк в таком масштабе, что мне сейчас даже не хочется говорить об этом. Было заминировано все, что могло привести к попытке прорыва противника в город. Все мосты, все эстакады. Все это бы сложилось в случае реальной попытки прорыва», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жителей временно оккупированного Донбасса, которые получили гражданство РФ, призывают массово оформлять страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).