Выход из Славянска был несвоевременным: Гиркин признал поражение

К седьмой годовщине выхода из Славянска подразделений НВФ «ДНР» Гиркин сделал отсылку к своему интервью 2015 года

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К седьмой годовщине выхода из Славянска боевиков «ДНР» их бывший командир Игорь Гиркин в своем Telegram-канале сделал отсылку к своему интервью 2015 года. Там он рассказывал, почему НВФ покинули город. Об этом пишет УРА-Информ.

«Я считаю, что выход из Славянска был несвоевременным. На тот момент мы получили из Донецка определенный караван с оружием и БК. Вы сами знаете, что украинская сторона в СМИ показала, какое количество мы оставили там БК. Этого достаточно было. Единственное, в чем в этой ситуации Стрелков был прав, что со всех сторон подтянули уже «Смерчи» и «Ураганы». Город бы просто разрезали, как творожный пирог. Когда я встретился с Александром Владимировичем Захарченко и мы разговаривали, он сказал: «Для нас был шок! Мы через два дня готовили операцию по деблокированию Славянска», — из моего интервью с Владимиром Кононовым, май 2015 года», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из-за обострения военной ситуации на временно оккупированном Донбассе в госпитали и больницы ОРДЛО поступает много раненных боевиков.