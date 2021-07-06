Главное сдержать вирус — экс-глава МОЗ о вакцинации

Зоряна Скалецкая о вакцинации

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Главной задачей вакцинации от коронавируса является сдерживания распространения новых вирусов. Такое заявление сделала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она заявила, что согласно последним исследованиям есть определенное позитивное влияние на сдерживание заболеваемости даже новыми штаммами после вакцинации от коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Если мы сейчас посмотрим на общую картину всех вакцин, которые разработаны, — они помогают организму каждого человека в определенной степени «познакомиться» с вирусом. И затем, при возможности контакта с вирусом разных штаммов, организм как минимум будет «знать» этот тип вируса, и уже будет готов к взаимодействию и иммунной защите», — сказала она.

Она добавила, что позже вакцины будут делать более отпорными и совершенными, так как эксперты будут знать больше о вирусе. Скалецкая отметила, что исследователи с помощью вакцины помогают человеку быть готовым к контакту с вирусом.

Ранее мы сообщали, что Украина начала подготовку к новой волне коронавируса.