Статья об отношениях РФ и Украины: Путин пишет ее собственноручно

Путин ни в какой помощи не нуждается

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Президент РФ Владимир Путин собственноручно пишет статью об отношениях РФ и Украины. Об этом заявил пресс-секртарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Главной темой этой статьи является аналитика на тему взаимоотношений двух стран.

Касательно времени публикации данных пока что нету.

«Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, лидер Кремля Владимир Путин может предпринять попытку напасть на Украину. Такое заявление сделал обозреватель-международник Иван Яковина