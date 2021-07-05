Общество

Статья об отношениях РФ и Украины: Путин пишет ее собственноручно

Путин ни в какой помощи не нуждается

Время чтения: 25 Секунд

Президент РФ Владимир Путин собственноручно пишет статью об отношениях РФ и Украины. Об этом заявил пресс-секртарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Главной темой этой статьи является аналитика на тему взаимоотношений двух стран.

Касательно времени публикации данных пока что нету.

«Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, лидер Кремля Владимир Путин может предпринять попытку напасть на Украину. Такое заявление сделал обозреватель-международник Иван Яковина

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украина готова к наступлению РФ, — Данилов

Сейчас у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение

Как в аду — жители ОРЛО жалуются на условия в транспорте

Ситуация плачевная

Пандемия COVID-19: в Украине сократилось число новых заражений

Всего с начала пандемии пневмонии нового поколения в Украине заболели — 2 237 823 человека

ОРДО «очень просто» может стать Россией: депутат «ДНР» сделала заявление

РФ «очень хочет забрать ЛДНР»

В РФ начали испытывать на детях вакцину от COVID-19

В клинических исследованиях участвуют дети в возрасте 12 до 17 лет

США отпраздновали День независимости: лучшие кадры (ФОТО)

Фейерверк был запущен с пяти барж вдоль Ист-Ривер, а также с Эмпайр-стейт-билдинг

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap