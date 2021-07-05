США отпраздновали День независимости: лучшие кадры (ФОТО)

Фейерверк был запущен с пяти барж вдоль Ист-Ривер, а также с Эмпайр-стейт-билдинг

Время чтения: 52 Секунд

В воскресенье в День независимости США над Нью-Йорком вспыхнуло более 65 000 фейерверков. Ежегодное шоу традиционно готовил торговый дом Macy’s.

Фейерверк привлек тысячи жителей Нью-Йорка и миллионы людей перед телевизорами, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Фейерверк был запущен с пяти барж вдоль Ист-Ривер, а также с Эмпайр-стейт-билдинг. Они сопровождались звучанием гимна США, патриотических песен и других песен, а также восторженными возгласами публики.

Лейтмотивом разноцветного зрелища стала дань «духу, оптимизму и мужеству американцев, восстанавливающихся после пандемии Covid-19». Организаторы также посвятили их американским спортсменам, которые готовятся к поездке на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.











В отличие от прошлого года, когда шоу было разбито на пятиминутные эпизоды в течение недели, чтобы подчеркнуть санитарные правила, в воскресенье не было ограничений из-за коронавируса. Первые зрители шли вдоль Ист-Ривер более чем за восемь часов до начала, чтобы занять лучшие места. Свидетельства о вакцинации или маски не требовались. Полиция призвала только непривитых людей носить защитную маску.

Ранее мы сообщали, что россияне не смогут получать визы в США с 1 августа.