Общество

Пандемия COVID-19: в Украине сократилось число новых заражений

Всего с начала пандемии пневмонии нового поколения в Украине заболели — 2 237 823 человека

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По состоянию на утро пятого июля на территории Украины зафиксированы 244 новых случая заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За прошедший день в медицинские учреждения были доставлены 333 человека, скончались — 14 граждан страны, а выздоровели — 419 человек.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии пневмонии нового поколения в Украине заболели — 2 237 823 человека, выздоровел — 2 171 601 граждан, а скончались — 52 484 жителей страны.

При этом, наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации начали испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних.

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