Общество

ОРДО «очень просто» может стать Россией: депутат «ДНР» сделала заявление

РФ «очень хочет забрать ЛДНР»

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Оккупированная часть украинского Донецка де-факто якобы Российская Федерация. Об этом заявила так называемый «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина, передает УРА-Информ.

В РФ, по ее мнению, якобы «очень хочет забрать ЛДНР». Однако, пока не имеют такой возможности:

«А как де-юре стать РФ? Мы готовы провести референдум с участием международных наблюдателей, в соответствии с нормами международного права. Он еще раз подтвердит выбор жителей Донбасса. Теперь слово за „окном возможностей“ для России. Я уверена она очень хочет нас забрать. Ждем, когда сможет», — отметила она.

Ранее сообщалось, что так называемый главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин сделал новое громкое заявление по поводу войны на Донбассе. Он считает, что военные действия вскоре могут прекратиться.

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