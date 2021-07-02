Общество

Спустя 20 лет американцы покинули крупнейшую базу в Афганистане

В стране останется только 650 морских пехотинцев

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Американцы завершат свой вывод из Афганистана в конце этого месяца. После этого в стране останется только 650 морских пехотинцев, ответственных за защиту американских дипломатов.

База Баграм расположена в 25 км к северу от Кабула. Это была крупнейшая база военных операций США и союзников в Афганистане с тех пор, как первые американцы прибыли вскоре после атак 11 сентября 2001 г. Это также был символ военной мощи США в Афганистане, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

База была создана в 1950-х годах и построена Советской армией. Это был главный логистический центр русских во время вторжения в Афганистан в 1980-х годах, затем он был заброшен и восстановлен американцами. Здесь также служили европейцы и солдаты других стран, входящих в коалицию, воюющую против талибов.

Решение о выводе войск США из Афганистана было принято в прошлом году президентом Дональдом Трампом. Его поддержал новый президент Джо Байден.

Ранее мы сообщали, что французская армия будет использовать специальные микродроны.

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