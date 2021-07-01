Общество

В ОРДЛО запустили «международное» сообщение между «ЛНР» и «ДНР»

Три вагона поехали по маршруту «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая»

Время чтения: 54 Секунд

Сегодня, первого июля, было возобновлено впервые с 2020 года железнодорожное движение между так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Ранее поезд был отменен в связи с «угрозой коронавируса».

Три вагона поехали по маршруту «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая». Жители обеих «республик» пока не оценили такую возможность и пассажиров явно маловато. Многие считают насмешкой такое «международное сообщение», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Конечно, все ждали запуска поездов в Москву, Питер и Крым, что неоднократно обещали власти и даже говорили, что проект фактически завершен, и вот-вот тронется первый поезд в столицу РФ… Но пока так. Три вагона, покрашенных в цвета РЖД, из Ясиноватой в Луганск и обратно. Сегодня первый состав отправился под звуки обстрелов. Что касается коронавируса, то логики в этом вопросе искать не стоит. В условиях реальной угрозы третьей волны, еще и нового штамма, мы запускаем поезда», — пишет паблик.

Поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в 7:28, а пребывать на конечную станцию в 11:52. В обратном направлении – 8:20 и 12:48 соответственно.

Ранее мы сообщали о новых тарифах на услуги ЖКХ в ОРДО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Венгрия прекращает пропуск на двух пунктах границы с Украиной: подробности

Венгрия перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты «Барабаш» и «Лонья».

«Сроки ограничены»: Пушилин озвучил планы по вакцинации жителей ОРДО от коронавируса

Ранее Путин подчеркнул, что в ОРДО якобы будет поставлен дополнительный объем вакцины

Затока, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Одесса в потенциальной зоне затопления — эксперт

Ольга Гусакова о том, что ждет Украину

Что изменилось в Украине с первого июля: рынок земли, ковидные сертификаты и другое

Также изменится цена на газ

«Даже при немцах ничего не менялось!»: Царев возмущен заявлением Пушилина

Два парламента строят два раздельные государства

В Украине могут ввести принудительную вакцинацию: что известно

Первую дозу вакцины получило 1 965 658 человек

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap