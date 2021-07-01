В ОРДЛО запустили «международное» сообщение между «ЛНР» и «ДНР»

Три вагона поехали по маршруту «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая»

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Сегодня, первого июля, было возобновлено впервые с 2020 года железнодорожное движение между так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Ранее поезд был отменен в связи с «угрозой коронавируса».

Три вагона поехали по маршруту «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая». Жители обеих «республик» пока не оценили такую возможность и пассажиров явно маловато. Многие считают насмешкой такое «международное сообщение», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Конечно, все ждали запуска поездов в Москву, Питер и Крым, что неоднократно обещали власти и даже говорили, что проект фактически завершен, и вот-вот тронется первый поезд в столицу РФ… Но пока так. Три вагона, покрашенных в цвета РЖД, из Ясиноватой в Луганск и обратно. Сегодня первый состав отправился под звуки обстрелов. Что касается коронавируса, то логики в этом вопросе искать не стоит. В условиях реальной угрозы третьей волны, еще и нового штамма, мы запускаем поезда», — пишет паблик.

Поезд № 603/604 из Ясиноватой в Луганск будет отправляться в 7:28, а пребывать на конечную станцию в 11:52. В обратном направлении – 8:20 и 12:48 соответственно.

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