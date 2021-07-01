Общество

«Сроки ограничены»: Пушилин озвучил планы по вакцинации жителей ОРДО от коронавируса

Ранее Путин подчеркнул, что в ОРДО якобы будет поставлен дополнительный объем вакцины

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«Правительство ДНР» все еще ждет прибытия из Российской Федерации в ОРДЛО очередной партии препарата от пневмонии нового поколения, однако, когда она прибудет, пока сказать сложно. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Зависит от многих вопросов, и логистического характера, в том числе. Ждем», — заявил глава «ДНР».

«Республика», как отметил Пушилин, имеет определенный план.

«То, к чему мы стремимся, в этом году все должно произойти. Сроки, конечно же, ограничены. И мы делаем все возможное, чтобы это как можно быстрее происходило», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший «спикер Новороссии», а также экс-нардеп ВРУ Олег Царев заявил, что между ОРЛО и ОРДО не должно быть «границы».

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