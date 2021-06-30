Израиль внедряет нового защитного робота

Робот получил название Jaguar

Время чтения: 48 Секунд

Израиль внедрил нового защитного робота, который может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Конструкция использует автономный функционал и имеет на борту пулемет.

Программное обеспечение управления Jaguar позволяет ему не только двигаться, но и автоматически подстраиваться под цель. Конструкция может срабатывать автоматически в определенных ситуациях. Jaguar будет размещен на израильско-палестинской границе. Эксперты отмечают, что общая ситуация может ухудшить и без того напряженные отношения между Израилем и Палестиной, пишет УРА-Информ.

Люди, стоящие за разработкой робота, говорят, что в конечном итоге такое решение снизит ущерб. Разработка Jaguar призвана предотвратить проблемы со здоровьем и жизнью солдат. Многие эксперты не убеждены и подписали специальную петицию о разоружении автономных систем, оснащенных пулеметами. Все это противоречит этическим нормам эксплуатации робота.

На данный момент точно неизвестно, как отреагирует Израиль. Автономное оружие, а также оружие, приводимое в действие искусственным интеллектом и управляемое им, еще конкретно не включено в международные договоры, но это должно измениться в будущем.

Ранее мы сообщали, что Израиль разбомбил цели ХАМАС.