Общество

Пандемия COVID-19: число новых заражений в Украине упало до минимума

Больше всего новых зараженных зарегистрировано в Киеве

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По состоянию на утро 29 июня на территории Украины зафиксированы 182 новых случая заражения пневмонией нового типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Среди новых заболевших заразилось 10 детей и 3 медработника. В медучреждения были доставлены 322 человека, скончалось 5 человек, а выздоровели — 582 гражданина страны.

Стоит отметить, что за все время пандемии на территории страны заболело 2 234 463 человека, выздоровели — 2 164 374 человека, а скончались — 52 300 человек.

Известно, что больше всего новых зараженных зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавирусной пневмонии нового поколения остается добровольной, однако, представителям сферы услуг, которые не хотят делать прививку, следует искать работу в другой сфере. 

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