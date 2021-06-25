Открыт новый вид человека: удивительная находка в Израиле

Находка была сделана в Нешер Рамла

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Недавнее открытие в Израиле еще больше усложняет понимание эволюции. Обнаруженные останки человека нового типа доказывают, что он умел пользоваться инструментами точно так же, как homo sapiens и неандертальцы того времени.

Находка была сделана в Нешер Рамла в центре Израиля во время спасательных раскопок. На глубине восьми метров было найдено большое количество костей животных, в том числе лошадей, лани и зубров, а также каменные орудия труда и человеческие кости, пишет УРА-Информ со ссылкой на Science.

Первая информация об обнаружении останков человека нового типа была опубликована в журнале Science. Костям около 130 тысяч. лет и, как сообщают ученые, люди жили на Ближнем Востоке. Анатомический анализ показывает, что былообнаружено сходство с еще более архаичными представителями рода Homo, возраст которых насчитывает 400 000 лет.

По мнению ученых из Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме, по нижней челюсти и зубам этот вид напоминает неандертальцев, но по черепу ближе к нашему виду.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили новый металл.