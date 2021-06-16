Общество

Зеленский начал подготовку к перевыборам: реализовывает три этапа

Глава государства уже запустил процесс

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится к внеочередным президентским выборам. Пока его рейтинг позволяет ему снова победить, это лучший сценарий, ведь непонятно, что может пройти еще через три года, когда запланированы следующие выборы.

В кулуарах пошли слухи, что сам Зеленский и Офис президента продолжает подготовку к выборам. Первый трек подготовительный и состоит приблизительно из 3-х этапов, которые реализуются одномоментно, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Первый этап — это усиления рейтинга Президента. Второй этап — это дискредитация олигархов и их «наемников». Третий этап — создания образа из Президента «защитника людей», от злых олигархов», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что Офис Президента понимает, что внеочередные выборы они могут и не провести, но готовится к ним необходимо. Также необходимо прокачивать рейтинг президента, чтобы диктовать условия олигархам с позиции силы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский придумал, что сделать с Петром Порошенко.

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