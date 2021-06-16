Общество

В «ЛНР» отменили «сборы» «резервистов»: что произошло

Неожиданно Пасечник отменил свой «указ»

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Так называемый «главарь» «ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» отменил действие «указа» об организации и проведении в республике «военных сборов». Опубликовали «документ» вчера, 15 июня.

Источник отмечает, что ситуация в том, что в этом году в ОРДО серьезно «закрутили гайки» с зарплатами, «призывом», и судя по всему у тех, кто «отвечает за «ЛДНР» возникло ощущение, что палку «слегка перегнули» и социальный взрыв – возможен пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Если так, то отмена призыва, надо понимать не вообще, а только из запаса, а также новый инвестор для ВТС с частичной выплатой зарплат, это — звенья одной цепи неких послаблений для народа, своеобразная «хрущевская оттепель». В то же время надо понимать, что она была недолгой и базово ничего не поменяла, вот и сейчас, отменен не призыв, а только…работающих людей, часто зрелого возраста», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на цены в «республике».

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