Общество

В Генпрокуратуре «поднимают» все закрытые криминальные дела

Сотрудники правоохранительных органов долгое время закрывали глаза на проблему

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Офис Генпрокурора Украины начал пересмотр всех важных закрытых уголовных дел. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова написала на своей странице в Фейсбуке, передает УРА-Информ.

«Не существует некоего» реестра уголовных производств о олигархов «. Часто расследования наиболее неожиданных дел попадает в олигархический формат и начинается: эксперты отказываются готовить экспертные заключения, судьи одновременно болеют, следователи и прокуроры принимают такие решения, и выносят такие постановления, руки им нельзя подать», — отмечает Венедиктова.

Сотрудники правоохранительных органов, как она отметила, долгое время закрывали глаза на проблему владельцев крупного бизнеса.

«Сейчас мы проводим большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел. с начала работы вообще Единого реестра досудебных расследований с 7,5 миллиона производств,« живых »сегодня 1,5 миллиона. нам есть над чем работать и мы готовимся к «марш-броска» «, — добавила генпрокурор.

Ранее сообщалось, что представители НВФ активно применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних жителей ОРДЛО для участия в боевых действиях на линии соприкосновения против Украины.

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