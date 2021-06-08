Названо условие для возобновление поставок воды в Крым

Теоретически мы могли бы на это пойти

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Правительство Украины сможет изменить свое отношение к поставкам воды в аннексированный Россией Крым при «очень серьезных уступках» со стороны РФ. Об этом заявил Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Нет. Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?», — отметил Арестович.

Ранее сообщалось. что представители незаконных вооруженных формирований «устали от войны».