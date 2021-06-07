Общество

«Л/ДНР» не будут с Россией или Украиной — неожиданное заявление эксперта

Андрей Ермолаев о будущем Донбасса

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Так называемые «ЛНР» и «ДНР» могут не войти в состав Российской Федерации или вернуться в состав Украины, а пойти по совсем другому пути. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт предполагает, что «республики» могут пойти по совсем другому пути и он поделился своим мнение по этому вопросу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Аргументы Недели.

«Л/ДНР не будут с Россией или Украиной. Если инициатива по Донбассу остается за Россией, то эти республики войдут в состав Союзного государства, в котором уже будут Беларусь и Российская Федерация. Нужно учесть, что договор касательно Союзного государства не исключает тот факт, что Донбасс будет присоединен. Вообще, разные участники могут присоединиться», — сказал Ермолаев.

Российские СМИ считают, что если такой сценарий будет актуален, то тогда Россия точно признает «республики». В тоже время Украина не пойдет на шаг признания этих «республик».

Ранее мы сообщали, что боевики анонсировали крупное событие на «Донбасс-Арене».

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