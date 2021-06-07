Как набрать вес худому: диета и тренировки

Помимо нарастающей эпидемии ожирения, в наши дни можно столкнуться и с противоположной проблемой — слишком худой фигурой, часто сопровождающейся недостаточным весом. Если вам интересно, как можно набрать вес очень худому, следующий материал даст вам несколько практических советов. Важны не только тренировки, но и также диета. Самые важные правила в диете Если вы спросите себя: «Почему […]

Время чтения: 1 Мин. , 34 Секунд

Помимо нарастающей эпидемии ожирения, в наши дни можно столкнуться и с противоположной проблемой — слишком худой фигурой, часто сопровождающейся недостаточным весом. Если вам интересно, как можно набрать вес очень худому, следующий материал даст вам несколько практических советов. Важны не только тренировки, но и также диета.

Самые важные правила в диете

Если вы спросите себя: «Почему я не могу набрать вес?», То ваша диета, вероятно, не очень подходит для вашего образа жизни и деятельности. Начать изменения стоит с выполнения нескольких правил:

Ешьте часто, но небольшими порциями. Ешьте 5-6 раз в день с интервалом 2-3 часа;

Не ешьте поспешно;

Установите регулярное время приема пищи — это поможет вам стабилизировать скорость метаболизма и привыкнуть к регулярным дозам пищи;

Ешьте завтрак через час после пробуждения и ужин за 2 часа до сна;

Первый и второй завтрак и обед должны быть самыми энергичными;

Послеобеденный перекус и ужин должны быть легко усваиваемыми и менее калорийными;

Выбирайте продукты с высокой пищевой плотностью, то есть те, которые содержат много энергии, белков, жиров и углеводов в небольшом количестве, например, сухофрукты, орехи и семена, жирную рыбу;

Ешьте больше полезного белка;

Отдыхайте после каждого приема пищи.

Правильные тренировки – это путь к успеху

Если вы очень слабы, не в форме, у вас слабые мышцы — начните с тренировок, основанных на собственном весе — это будет большим испытанием для вас.

Начните с укрепляющих и силовых тренировок — вначале вы легко сможете их выполнять без отягощений и гантелей, используя собственный вес. Примеры упражнений: приседания; приседания с прыжком; доска.

Также в начале тренировочного процесса необходимо придерживаться нескольких правил: в начале тренировки 3-4 раза в неделю, необходимо перерыв между тренировками, например, тренировка понедельник, вторник отдых, среда тренировка, четверг отдых, пятница тренировка, суббота отдых, воскресенье тренировка.

В начале процесса необходимо делать тренировки для всего тела. Вначале не делим тренировку на отдельные части тела. Это делается на более высоком уровне навыков, это дополнительный стимул, который помогает, когда регулярные тренировки всего тела перестают быть эффективными.