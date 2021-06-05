В киевском центре COVID-вакцинации будет две очереди

Вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30

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Для уменьшения очередей в эти выходные процесс вакцинации украинского населения будет изменен. Речь идет о вакцинации киевлян, которая проходит в Международном выставочном центре. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих вакцинироваться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении «Дія» оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений, которые медицинские работники осуществляли по телефону. Из порядка 7 тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны, такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой — хочется максимально сократить время ожидания в очередях», — заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Было принято решения о разделении потока жителей столицы для оптимизации вакцинации.

«Первый — для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй — для тех, кто также записан в «Дії», но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке «живой очереди», — добавил Поворозник.

Ранее сообщалось, что РФ задерживает поставку препарата от коронавируса «Спутник V» в ОРДЛО для того, чтобы использовать ее для предвыборной агитации.