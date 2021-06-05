Статус олигархов: Зеленский хочет провести всеукраинский референдум

Олигархи, которые не будут жить по честным правилам останутся вне игры

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Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Об этом пишет УРА-Информ о ссылкой на видеообращение президента.

«Для тех, кто попытается раскачать, переубедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусах олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним», — подчеркнул он.

Он добавил, что олигархи, которые не будут жить по честным правилам останутся вне игры.

«Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да — этого больше не будет «, — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом.