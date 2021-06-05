Командование НВФ признало вероятность дезертирства боевиков в случае наступления ВСУ

При наступлении ВСУ 80% членов НВФ разбегутся

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«Замначальника народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что предполагает, что в случае наступления ВСУ, члены НВФ дезертируют. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы, передает УРА-Информ.



«Все зависит от самого человека, как ему будет страшно. Тут дело даже не в деньгах. Самое главное, что есть у человека стержень или нет. Сколько бы тебе денег ни давали, они тебе не помогут. В 2014 году вообще не платили, но не убежали. Тут надо страх перебороть. Всегда побеждала идеология. С идеологией сейчас намного сложнее. Ее же нет. Поэтому чисто человеческий фактор: пример командира, пример того, кто рядом находится», — отметил Басурин.

Ранее сообщалось, что «генеральная прокуратура ЛНР» призвала «депутатов народного совета» и «главу ЛНР» Леонида Пасечника усилить наказание за «совершение преступлений против мира и безопасности человечества».