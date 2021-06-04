Жители ОРДО рассказали о главных проблемах жизни в «ДНР»: чем они недовольны

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Жители ОРДЛО поделились своими проблемами, которые их волнуют. В социальных сетях местные жители назвали главные проблемы жизни в «республике».

Большинство называет главными проблемами — низкий уровень дохода и отсутствие нормальных условий труда. Однако это не все трудности, которые есть в «республике», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители также называют такие проблемы, как отсутствие нормальной вакцинации, закрытые КПВВ, перекрыта «граница» между ОРДО и ОРЛО, отсутствие железнодорожного и авиасообщения, комендантский час, отсутствие платежных систем, отсутствие круглосуточного транспорта и отсутствие качественных медицинских услуг.

Кроме того, дончане напоминают о больших долгах по зарплатам.

«Отдайте задолжность по зарплатам шахтерам и металлургам, востановите предприятия. Если Россия перестанет финансировать, с чего будете платить пенсии и зарплаты», — возмущены пользователи.

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