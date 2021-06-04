Зеленский планирует «оживить» шахтерские города: каким образом

Зеленский выразил надежду, что «философия индустриальных парков» поможет шахтерским городам

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что парламент в ближайшее время примет законопроект 4416−1. Он касается стимулирования создания индустриальных парков. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы государства.

«На следующей неделе проговорим на встрече по повестке дня, когда можем вынести на второе чтение 4416−1», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что планирует создать на этих территориях индустриальные парки. Их развитие необходимо для восстановления разрушенной боевыми действиями инфраструктуры оккупированного Донбасса.

«Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы пониманием, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз обошлось без фотографий и видео.