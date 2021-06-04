Общество

Зеленский планирует «оживить» шахтерские города: каким образом

Зеленский выразил надежду, что «философия индустриальных парков» поможет шахтерским городам

Время чтения: 38 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что парламент в ближайшее время примет законопроект 4416−1. Он касается стимулирования создания индустриальных парков. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы государства.

«На следующей неделе проговорим на встрече по повестке дня, когда можем вынести на второе чтение 4416−1», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что планирует создать на этих территориях индустриальные парки. Их развитие необходимо для восстановления разрушенной боевыми действиями инфраструктуры оккупированного Донбасса.

«Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы пониманием, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз обошлось без фотографий и видео.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
100 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Есть все основания приступить к ослаблению карантина в Украине — депутат

Михаил Радуцкий о ситуации с ковидом

Происхождение коронавируса: в 2012 году горняки погибли от неизвестного заболевания легких

Очередное мнение о том, откуда появился вирус

В «ДНР» запустили электричку: стало известно расписание

Был запущен поезд Никитовка-Дебальцево

В РФ озвучили планы Путина по Украине

Путину достаточно лишь поддерживать напряжение в стране

США передадут 75 процентов неиспользованных вакцин, Украина также получит помощь

Большинство вакцин отдадут COVAX

Единственная проблема — как отсюда свалить – жители ОРДО

Многие хотят покинуть ОРДО

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap