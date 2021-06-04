В «ДНР» запустили электричку: стало известно расписание

Был запущен поезд Никитовка-Дебальцево

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В «ДНР» помпезно сообщили о запуске нового поезда. Речь идет об электричке Никитовка-Дебальцево. Несколько вагонов будут курсировать дважды в день, утром и вечером. Расстояние между населенными пунктами – всего 44 км.

Поезд под номером 6706 будет ходить с седьмого мая. Электричка будет отправляться из Никитовки в 06:00, а Горловка 06:11-06:33, Байрак 06:47-06:48, Углегорск 07:05-07:06, Булавин 07:18-07:19, прибытием в Дебальцево в 07:30, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В обратную сторону поезд будет отправляться из Дебальцево в 17:10, далее Булавин 17:21-17:22, Углегорск 17:35-17:36, Байрак 17:53-17:54, Горловка 18:09-18:31, прибытие в Никитовку в 18:42.

Местные железнодорожники перекрасили электровоз и три вагончика в фирменные цвета РЖД – серый и красный. Наверное, это пока все, что сближает «ДЖД» с Россией.

Ранее отмечалось, что «ДЖД» планирует запуск прицепных вагонов на Москву. Для обеспечения выезда из «ДНР» в направлении столицы России планируется использовать два плацкартных вагона с отправлением со станции Ясиноватая-пассажирская.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО рассказали о главных проблемах жизни в «ДНР».