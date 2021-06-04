«Эпидемическое состояние критическое»: в ОРДЛО задерживают поставки вакцины

В ОДЛО вакцинируют лишь работники бюджетной сферы

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РФ задерживает поставку препарата от коронавируса «Спутник V» в ОРДЛО для того, чтобы использовать ее для предвыборной агитации. Об этом сообщили правозащитники «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.



«РФ задерживает поставки третьей партии вакцины „Спутник V“. Дополнительная партия вакцины прибудет в ОРДЛО во время активной предвыборной кампании в Госдуму РФ — 2021», — отметили правозащитники со ссылкой на собственные источники.

При этом, в ОДЛО вакцинируют лишь работники бюджетной сферы, «военных и силовиков» формирований «Л-ДНР», а также их семьи.

«Эпидемическое состояние в некоторых городах критическое — Красный Луч, Перевальск, Углегорск, Кировск. Но НВФ „ЛНР“ и „ДНР“ дают ложные данные, и приказали не ставить диагноз COVID-19», — добавили правозащитники.

Ранее сообщалось, что за вчерашние сутки в Украине подтверждено 2 266 новых случаев заражения COVID-19.