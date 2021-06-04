Единственная проблема — как отсюда свалить – жители ОРДО

Многие хотят покинуть ОРДО

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Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области в последнее время испытывают большие проблемы. О них местные жители делятся в социальных сетях.

Жители ОРДО считают главной проблемой в последнее время в том, что нет возможности выехать из ОРДО. При этом, некоторые из них отмечают, что хотели бы насовсем покинуть «республику», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Единственная проблема — как отсюда свалить и не возвращаться сюда», — пишут местные жители

В социальных сетях люди отмечают, что все большее количество местных жителей делает именно так, выезжает из ОРДО и просто не возвращается. В «ДНР» остаются только те, у кого просто нет другого выхода.

«К сожалению, у нас люди мучаються ой-ой-ой как. Конечно, верим в лучшее. Но уже, если честно, и сил нет верить», — пишут местные жители.

Ранее мы сообщали, что жители «республики» составили основной список проблем, с которыми они сталкиваются, проживая в ОРДО.