Общество

Единственная проблема — как отсюда свалить – жители ОРДО

Многие хотят покинуть ОРДО

Время чтения: 43 Секунд

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области в последнее время испытывают большие проблемы. О них местные жители делятся в социальных сетях.

Жители ОРДО считают главной проблемой в последнее время в том, что нет возможности выехать из ОРДО. При этом, некоторые из них отмечают, что хотели бы насовсем покинуть «республику», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Единственная проблема — как отсюда свалить и не возвращаться сюда», — пишут местные жители

В социальных сетях люди отмечают, что все большее количество местных жителей делает именно так, выезжает из ОРДО и просто не возвращается. В «ДНР» остаются только те, у кого просто нет другого выхода.

«К сожалению, у нас люди мучаються ой-ой-ой как. Конечно, верим в лучшее. Но уже, если честно, и сил нет верить», — пишут местные жители.

Ранее мы сообщали, что жители «республики» составили основной список проблем, с которыми они сталкиваются, проживая в ОРДО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

США передадут 75 процентов неиспользованных вакцин, Украина также получит помощь

Большинство вакцин отдадут COVAX

Жители ОРДО рассказали о главных проблемах жизни в «ДНР»: чем они недовольны

Составлен целый список

«Его ждет смерть»: военкор из ОРДЛО о выдаче Протасевича

Вероятность выдачи Протасевича пока ничтожно мала

В РФ назвали имена украинских олигархов, торгующих с Россией

Власти Украины в выборочном порядке применяет санкции к политикам и бизнесменам

В аэропорту Донецка разыскивают Протасевича

Протасевич обвиняется в преступлениях против населения Донбасса

Пандемия COVID-19: в Украине упала смертность от коронавируса

За прошедший день заразились 122 ребенка

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap