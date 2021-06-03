Общество

Жители «ЛДНР» жалуются на ситуацию на КПП «Успенка»: это жесть

Россияне медленно пропускают машины

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Жители ОРДЛО сообщают о проблемах на неконтролируемом участке украино-российской границы КПП «Успенка». В социальных сетях местные жители пишут о том, что там границе огромные очереди и медленный пропуск.

В социальных сетях местные жительницы отмечают что причиной огромных очередей является медленная работа российских пограничников. Некоторые отмечают, что стоят на границе уже пять лет, но движения так и нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«На Успенке три часа нет движения, сюда строго запрещено ехать, если только поспать да завтра», — отмечает местный житель.

«На Успенке в РФ примерно 200 машин и все тупо стоят… движения нет от слова СОВСЕМ!» — добавляет участник дискуссии.

«Успенка мертво стоим с 5 часов вечера только до российской таможни доехали
Россия никак не работает», -заявляет житель ОРДЛО.

«Жо… а полная! С 7.30 в нетралке. Как я заехал в нейтральную зону было 20 авто и вот 3 + часа, а представляю, что творится перед въездом» – отмечают те, кто стоит в очереди.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» принудительно взимают долги за коммунальные услуги.

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