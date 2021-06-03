Университета будущего Зеленского: сколько денег на него потратят

В год на Университет будет идти 1,7-2 миллиарда гривен

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Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Университета будущего. В нем в лучших условиях бесплатно будут учить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и т. д.

Сейчас стало известно, сколько денег будет идти на этот Университет, который планируют в скором будущем запустить. Источник в Офисе президента рассказал, что ежегодное финансирование Университета будущего из бюджета Украины будет обходиться в 1,7-2 миллиарда гривен в год, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Министерство образования получило указание от Офиса Президента оптимизировать расходы к 2023 году на систему высшего образования, чтобы обеспечить необходимое финансирование президентского университета будущего.

На данный момент больше деталей неизвестно, волне возможно, что речь может идти о том, что в других университетах просто уменьшат количество мест на бесплатной форме обучения.

Ранее Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России.