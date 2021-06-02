Вакцина Pfizer может быть связана со случаями воспаления сердечной мышцы

Было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди более чем пяти миллионов вакцинированных людей

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Министерство здравоохранения Израиля объявило, что вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer может быть связана с наблюдаемым небольшим количеством случаев миокардита, в основном у молодых мужчин. Никаких рекомендаций по этому поводу министерство не давало.

Министерство сообщило, что в Израиле с декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди более чем пяти миллионов вакцинированных людей. Большинство пациентов провели в больнице не более четырех дней, причем 95 процентов случаев были классифицированы как легкие, пишет УРА-Информ.

Согласно заявлению министерства, исследование показало, что «существует вероятная связь между получением второй дозы (вакцины Pfizer) и развитием миокардита у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет».

Консультативная группа Центра США по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце рекомендовала продолжить исследование возможной связи между миокардитом и вакцинами мРНК, включая вакцины от Pfizer и Moderna Inc. Системы мониторинга не выявили большего количества случаев, чем можно было бы ожидать среди населения в целом, но группа экспертов заявила в своем заявлении, что поставщики медицинских услуг должны быть осведомлены о «потенциальном неблагоприятном событии».

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