Сбитый самолет МАУ: Украина начала переговоры с Ираном

Украинская сторона будет настаивать на завершении официального следствия

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Сегодня, 2 июня, стартовали двухдневные переговоры с представителями Ирана по делу сбитого самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном PS753. Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает УРА-Информ.

Как он отметил, важно установить виновных лиц.

Украинская сторона будет настаивать на завершении официального следствия.

Сьогодні розпочинаються 2-денні переговори з Іраном у справі #PS753. Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звізно, розпочато. @MFA_Ukraine @CanEmbUkraine @UKRinCAN — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 2, 2021

«Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбитии украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато», – отметил Мамедов.

Ранее сообщалось, что украинская сторона склоняется к версии канадского суда о том, что атака на самолет Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном была терактом.