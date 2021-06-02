Сбитый самолет МАУ: Украина начала переговоры с Ираном

Украинская сторона будет настаивать на завершении официального следствия
Сегодня, 2 июня, стартовали двухдневные переговоры с представителями Ирана по делу сбитого самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном PS753. Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает УРА-Информ.
Как он отметил, важно установить виновных лиц.
Украинская сторона будет настаивать на завершении официального следствия.
«Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбитии украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато», – отметил Мамедов.
Ранее сообщалось, что украинская сторона склоняется к версии канадского суда о том, что атака на самолет Международных авиалиний Украины в небе над Тегераном была терактом.