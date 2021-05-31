Общество

В Украине установлен рекорд по количеству вакцинированных от коронавируса

Вакцинированы свыше 15 тысяч граждан

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что минувшие выходные стали рекордными по количеству привитых граждан страны от коронавируса нового типа. В течение субботы и воскресенья от пневмонии были вакцинированы больше 15 тысяч граждан. Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Кабмине, как отметил премьер, планируют расширять практику с применением центров вакцинации.

«В субботу было вакцинировано девять тысяч человек и более 6100 — в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», — заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса будут действовать привилегии. 

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