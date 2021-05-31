В ОП назвали условие для проведения референдума по Донбассу

Формат подобного референдума может быть инициирован украинским народом

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В Украине проведут референдум по вопросу временно оккупированного Донбасса только в том случае, если этого будет требовать переговорный процесс. Об этом в интервью «РБК — Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УРА-Информ.

Шестой глава государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая заявил, что формат подобного референдума может быть инициирован украинским народом. Однако, Подоляк отметил, что слова украинского президента не означают, что тема Донбасса станет одной из первых вынесенных на референдум.

«Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир. Если одним из этапов на этом пути может стать всеукраинский референдум, то нужно учитывать те предохранители, которые уже зафиксированы в принятом законе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что проведение на территории Украины референдума по Донбассу может быть очень опасным. В партии «Слуга народа» считают, что его результатами может манипулировать Российская Федерация. Также там считают, что для того, чтоб сформулировать корректно вопрос Донбасса, необходимо создать рабочую группу.