СБУ опубликовали видео учений в прифронтовой Авдеевке

Согласно задаче учений, «террористы» планировали совершить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе

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В зоне ООС на временно оккупированном Донбассе СБУ провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УРА-Информ.

Известно, что заключительная фаза военных учений прошла в прифронтовой Авдеевке.

«Тренировки проходили на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным. В учениях приняли участие представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в НАТО серьезно обеспокоены нарушениями договоренностей о режиме прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса. Также в НАТО выразили и беспокойство о том, что члены НВФ применяют на неподконтрольном украинскому правительству Донбассе тяжелое вооружение. Североатлантический альянс также выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.