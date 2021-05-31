Общество

Погода ухудшается: что ждет украинцев в первые дни лета

Первое июня будет весьма прохладным

Время чтения: 40 Секунд

Завтра, первого июня, наконец-то приходит лето в Украину. Однако погода всеми своими проявлениями показывает, что лета пока не будет.

Так завтра, первого июня, на юге Украины и в Днепропетровской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики отмечают, что непогода пронесется по Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областям, пишет УРА-Информ со ссылкой на ГСЧС.

В этих регионах страны ожидаются значительные дожди, грозы и даже порывы ветра 15-20 м/с.

В тоже время сегодня, 31 мая, в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны дажеподтопления. В местах значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока. В Львовской и Ивано-Франковской областях объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, что последние дни мая были весьма прохладными в Украине. Температура воздуха существенно упала. Температура воздуха упала до 18 градусов. На выходных температура в столице Украины бал 16 градусов.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Историческое решение: Китай разрешил семьям заводить третьего ребенка

Это будет означать ослабление государственной политики в области планирования семьи

Жители Донецка сообщают о мощном взрыве и серьезных боях

Взрывы были слышны в Горловке, Макеевке, Донецке и Ясиноватой

В «СН» считают, что санкции против Лукашенко могут иметь последствия для Украины

В этих санкционных историях важно не наказать белорусский народ

Дело Медведчука: СБУ перенесла допрос Порошенко

Порошенко вызывают на допрос как свидетеля

В ОП назвали условие для проведения референдума по Донбассу

Формат подобного референдума может быть инициирован украинским народом

Компенсацию за разрушенное жилье: в Кабмине рассказали, когда дончане смогут получить выплаты

Компенсации должны полностью выплатить до 2023 года

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap