Погода ухудшается: что ждет украинцев в первые дни лета

Первое июня будет весьма прохладным

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Завтра, первого июня, наконец-то приходит лето в Украину. Однако погода всеми своими проявлениями показывает, что лета пока не будет.

Так завтра, первого июня, на юге Украины и в Днепропетровской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики отмечают, что непогода пронесется по Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областям, пишет УРА-Информ со ссылкой на ГСЧС.

В этих регионах страны ожидаются значительные дожди, грозы и даже порывы ветра 15-20 м/с.

В тоже время сегодня, 31 мая, в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны дажеподтопления. В местах значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного стока. В Львовской и Ивано-Франковской областях объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, что последние дни мая были весьма прохладными в Украине. Температура воздуха существенно упала. Температура воздуха упала до 18 градусов. На выходных температура в столице Украины бал 16 градусов.