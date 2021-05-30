Общество

«Всех не пересажают»: в ОРДЛО планируют массовый бунт против комендантского часа

Жители просто намерены выйти гулять на всю ночь в центр города

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса планируют протестовать против комендантского часа. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители Донецка сообщают, что просто намерены выйти гулять на всю ночь в центр города.

«Пушилину плевать на нас. Мы с друзьями идем внаглую сегодня гулять, и все мы уже говорим между собой, что будем просто толпами выходить и гулять, сидеть, принципиально не прячась, собираться сотнями в центре города! Не пересажают эти п**лы нас всех, пусть попробуют, дождутся, что народ взбунтуется и напомнит им 2014 год!» — пишут жители оккупированных территорий..

Жители ОДЛО планируют сделать так, чтобы людей было больше, чем местной «полиции». В таком случае, всех нарушителей не удастся арестовать.

Ранее сообщалось, что одни из главных вопросов к так называемым «властям» в ОРДО у местных жителей остается комендантский час. Ранее «власти» «ДНР» уже не один раз обещали отменить комендантский час, но не делали в итоге этого.

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