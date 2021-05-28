«Это будет продолжаться в течение 1,5−2 лет»: инфекционист прогнозирует новую волну коронавируса

Еще рано говорить о конкретных датах новой волны пневмонии.

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В Украине новая волна заражения коронавирусной инфекцией нового поколения ожидается после послабления карантинных ограничений на территории государства. Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, передает УРА-Информ.

Она предполагает, что это будет конец июня, однако, еще рано говорить о конкретных датах новой волны пневмонии.

» Если бы этот возбудитель следовал традиционным законам эпидемиологии, то мы бы четко ждали осеннюю волну. Мы и сейчас ее ждем. Но я знаю, что в Питере наши коллеги говорят об очень неспокойной ситуации. У них опять пошла волна, опять ничего не хватает — ни коек, ни кислорода», — подчеркнула медик.

Новые штаммы вируса, как подчеркнула она, не имеют перекрестного иммунитета.

«Вообще, когда появляется новый возбудитель, он в течение нескольких лет адаптируется к популяции человека, а мы — к нему. Он постоянно мутирует, испытывает нашу иммунную систему. Этот процесс будет продолжаться еще в течение 1,5−2 лет», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Украине немного улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В стране фиксируется несколько тысяч случаев каждый день, но эти показатели намного ниже рекордных.