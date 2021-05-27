«Разработают специальные списки»: в ОРДЛО будут «охотиться» на детей

В «ДНР» планируют разработать списки «трудных подростков»

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«Власти» «ДНР» планируют разработать списки «трудных подростков», которые в будущем, по их мнению, могут стать экстремистами. Об этом сообщил «заместитель председателя правительства ДНР» Владимир Антонов, передает УРА-Информ.

Списками, как он уточнил, будет заниматься специальная комиссия.

«Речь идет о детях, у которых уже есть какие-то проявления. Чтобы этих детей не потерять, чтобы они не перешли красную линию, здесь речь идет о таких списках. Мы должны посмотреть, поговорить с этими детьми, пригласить психологов и после этого вернуть их из социальных сетей к нормальной жизни. Сделать из них нормальных граждан „ДНР“», — отметил он.

При этом, каким именно образом будет определятся «нормальность» подростков не уточняется.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса члены НВФ посредством «патриотических» клубов и военных лагерей готовят несовершеннолетних граждан к участию в боевых действиях на территориях ОРДЛО.