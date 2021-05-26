Вакцинация от COVID-19: вторую дозу препарата получили почти 100 тыс. украинцев

С начала кампании по вакцинации населения Украины привито уже 987 193 человек

Время чтения: 33 Секунд

За прошедший день на территории Украины первую дозу вакцины от пневмонии нового поколения получил 5 221 человек, а 11 166 были привиты повторно. Общее число вакцинированных за вчерашний день — 16 387. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу украинского Минздрава.

Известно, что с начала кампании по вакцинации населения Украины привито уже 987 193 человек. Из них: две дозы получили — 97 391 граждан. Всего проведено 1 084 582 прививки.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового поколения COVID-19 по состоянию на 26 мая записались 590 133 человека.

Ранее сообщалось. что за прошедшие сутки на территории Украины заразились новым штаммом коронавирусной инфекции еще 3395 человек.