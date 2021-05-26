В столице подорожает проезд: стало известно, когда киевлянам ждать новых расценок

Стоимость проезда в столичном транспорте будет пересмотрена уже к концу лета

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Киевской городской государственной администрации заявили, что стоимость проезда в столичном транспорте будет пересмотрена уже к концу лета. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что подорожание проезда в КГАА обсуждают уже вторую неделю. Профсоюзы организаций «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена» считают, что себестоимость разовой поездки в столичном транспорте составляет 20–25 гривен.

«Могу вас заверить, что проезда по 20 гривен точно не будет. Сейчас мы ищем компромиссные варианты, чтобы удовлетворить ожидания обеих сторон – пассажиров и транспортников», – сообщил заместитель главы КГГА.

Также в КГГА и дальше продолжают проведение экономических расчетов для переоценки стоимости проезда в киевском транспорте.

«Нам нужно все это детально подсчитать, проанализировать, предусмотреть льготы, скидки. Только после этого мы сможем выносить стоимость проезда на публичное обсуждение», – подчеркнул Поворозник.

В ведомстве не станут разглашать новую стоимость проезда, пока она не будет официально согласована.

«Так положено по процедуре пересмотра тарифов на проезд. Мы прекрасно понимаем, что желания и запросы транспортников – это одна история. А платежеспособность пассажиров – совсем другая», – резюмировал представитель КГАА.

Тарифы могут поднять уже к концу предстоящего лета.

«Скорее все, так и будет. Есть отработанная процедура обсуждения и утверждения новых тарифов на проезд, она займет примерно столько времени», – добавил он.

Ранее сообщалось, что с первого апреля в так называемой «ДНР» подняли стоимость проезда в маршрутках. Аргументация была следующей — автобусы разваливаются, водители получают нищенскую зарплату, не за что ремонтировать автобусы, а тем более – закупать новые.