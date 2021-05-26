«Такого унижения не было нигде в мире»: на что сетуют жители ОРДЛО

Местные жители обескуражены происходящим

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Жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса выражают возмущение из-за продолжения действия «комендантского часа» в «республиках». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в социальных сетях.

Местные жители обескуражены происходящим, и совершенно не понимают для чего необходим комендантский час.

«Для чего он? Возить граждан республики, как бандитов, в обезьянники? И за что? За то, что человек, провожая девушку или просто вышел с собакой ночью пройтись (и такой случай был с моим знакомым) нарушил закон? Опомнитесь. Людей уже тошнит. Я точно знаю, что власть имущие имеют иммунитет и могут ночью ездить по городу — так это теперь привилегия? Это маразм и тупость. Такого унижения более пяти лет не было нигде в Мире. Так унижать своих же граждан, это уму непостижимо. .», — пишет пользователь.

Также жители считают, что «власть» ОРДЛО должна запустить предприятия и создать людям рабочие места.

«А граница с ЛНР, это совсем маразм, чтобы проехать в Луганск, нужно ехать через Россию!», — отмечает пользователь.

«Все должны свято верить только в то — что есть злая Украина, а в Киеве звучит исключительно немецкая речь ! Да только вот приезжая в Украину из днэр, ты по-настоящему понимаешь кто истинные фашисты! P. S и да реальный эффект от к.ч. Это указать людям их место — в русском мире !», — считает житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ на данный момент прорабатывает много разных вариантов для привлечения к голосованию на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО.