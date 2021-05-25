Прекращение авиасообщения с РБ: в МИД Украины ответили на ноту протеста со стороны Беларуси

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью

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Министерстве иностранных дел Украины ответили на ноту протеста со стороны правительства Беларуси из-за прекращения авиасообщения между государствами. Принятые меры в украинском ведомстве считают вынужденным, но крайне необходимыми. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот — деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России. Закрытие авиасообщение с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом. Его цель — обеспечения безопасности и защиту украинских граждан», — подчеркнул Олег Николенко.

Из соображений безопасности, как отметил он, другие государства приняли аналогичное решение. Европейские авиакомпании и вовсе начали облетать белорусское авиационное пространство.

«Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому посольство Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины.