Назван самый безопасный регион Украины

На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины

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Одним из самых безопасных регионов украинского государства признана Житомирская область. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на презентации проекта Полицейский офицер общества, передает УРА-Информ.

«На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины. Все 100% убийств на территории области, которых было, к сожалению, 14, раскрыты. Раскрывается 80% ограблений. Добросовестно несет свою работу патрульная полиция», — отметил правоохранитель.

Безопасность на улицах городов и поселков области, как отметил Геращенко, является вопросом не только работы полиции, но и государственных и местных властей.

«Пример, когда местная власть выделяет деньги на закупку транспортных средств для полицейских офицеров общины, означает, что городские власти Житомира понимают, что именно от качества работы полиции, от ее мобильности, от близости полицейских к гражданам зависит их безопасность», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур. Это несет прямую опасность для региона.