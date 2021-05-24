В ВОЗ спрогнозировали появление нового смертельного вируса

Появится новый вирус, который потенциально будет более заразным и смертоносным

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о возможности появления совершенно нового смертоносного вируса. Он может привести к новой пандемии. Об этом заяви глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает УРА-Информ.

Согласно эволюционным оценкам, как отметил глава ВОЗ, появится новый вирус, который потенциально будет более заразным и смертоносным, чем коронавирус.

Для борьбы с пандемией коронавирусной пневмонии нового типа уже были созданы вакцины. ПО его словам, на данный момент нет штаммов COVID-19, которые угрожают эффективности имеющихся вакцин.

«Пока не появилось никаких вариантов, которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID-19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем».

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства за прошедший день сделали 1 325 прививок от коронавирусной инфекции нового поколения. Стоит отметить, что это гораздо ниже предыдущего показателя.