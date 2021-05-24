Общество

В Украине резко снизились темпы вакцинации от Covid-19: в 11 регионах вовсе не ставили прививки

В лист ожидания препарата от пневмонии нового типа COVID-19 записались 584 464 людей

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На территории украинского государства за прошедший день сделали 1 325 прививок от коронавирусной инфекции нового поколения. Стоит отметить, что это гораздо ниже предыдущего показателя. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Известно, что в Киеве и еще 11 регионах Украины вакцинацию населения вообще не проводили за последние сутки. Первую дозу вакцины, по данным ведомства, получили 321 человек, при этом, 1 004 граждан были привиты повторно.

На территории Украины с начала прививочной кампании вакцину получили 978 352 человек. При этом, две дозы препарата получили 75 787 украинцев.

Стоит отметить, что по состоянию на 24 мая в лист ожидания препарата от пневмонии нового типа COVID-19 записались 584 464 людей.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время должна была получить новую партию американской вакцины от коронавируса компании Pfizer. Однако, похоже, что ситуация немного изменится.

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