В Ryanair обвинили Беларусь в воздушном пиратстве

Он прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске

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Глава авиакомпании лоукостов Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Newstalk.

Так он прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске.

О’Лири считает, что на борту данного самолета помимо основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, могли также присутствовать и сотрудники белорусского КГБ.

«Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщения о причастности белорусских спецслужб вызывают глубокое беспокойство и требуют полного расследования. От имени Соединенных Штатов он осудил принудительное изменение направления самолета Ryanair в Беларуси в воскресенье и задержание оппозиционного журналиста, находившегося на борту.