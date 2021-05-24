Общество

«Пять украинских героев остались там навсегда»: сегодня годовщина первого боя батальона «Донбасс»

Добровольцы успели перед смертью нанести серьезные потери противнику

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Семь лет назад военнослужащие украинского батальона «Донбасс» вступил в бой против российских наемников в Карловке Донецкой области. Об этом на соей странице в Facebook напомнил украинский журналист Юрий Бутусов, передает УРА-Информ.

«Случайные люди, пара десятков, которые были вооружены каким-то случайно попавшим к ним оружием, пара винтовок, несколько автоматов, патроны, которые считали поштучно на каждого, это ведь и для самообороны мало. Они едва познакомились и едва успели понять, как собираются идти под пули — но их объединило одно, желание сражаться за свою страну, желание показать, чей, на самом деле Донбасс», — написал журналист.

Добровольцы семь лет назад, как отметил Бутусов, понесли серьезные потери.

Также он отметил, что добровольцы успели перед смертью нанести серьезные потери противнику.

«Два пенсионера с инсультами и инвалидностями: один 61-летний бывший офицер погранвойск КГБ СССР родом из Покровска, другой — 57-летний бывший мастер спорта и спортивный тренер из Макеевки, 35-летний программист-„ботаник“ из Бахмута, который давно переехал в Киев, двое жителей Донецка — 33 и 36 лет. … Пять украинских героев остались там навсегда, у церкви в Карловке, и кровью расписались: Донбасс — это Украина! Мы никогда не забудем ваш подвиг», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пропагандист из ОРДО «Владлен Татарский», сообщил на своем телеграм-канале, какого вооружения не хватает пророссийским боевикам, которые воюют на оккупированном украинском Донбассе. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Илон Маск работает на ВСУ, — военкор из ОРДЛО

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора

В Ryanair обвинили Беларусь в воздушном пиратстве

Он прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске

В Украине резко снизились темпы вакцинации от Covid-19: в 11 регионах вовсе не ставили прививки

В лист ожидания препарата от пневмонии нового типа COVID-19 записались 584 464 людей

«Вот бы в Крым поехать лечиться!»: НВФ признались, что устали от войны

У НВФ нервишки шалят, обостряются болезни желудка от консервированной пищи

СБУ проведут под Донецком антитеррористические учения: что нужно знать

Учения пройдут 26−27 мая

В «ЛНР» анонсировали банковскую реформу: что ждет местных жителей

Жители «республики» будут получать деньги на новые карточки

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap